Bern - Künstliche Intelligenz (KI) kann den Wettbewerb stärken, indem sie menschliche Arbeit effizienter macht. Umgekehrt kann sie aber auch zu Risiken durch Konzentration führen, und sie kann mit dem algorithmischen Festsetzen von Preisen im Wettbewerb mitmischen. In den Augen der Wettbewerbskommission (Weko) ist es wegen der sich rasch entwickelnden KI wichtig, das Kartellrecht vorausschauend und umsichtig anzuwenden. Zu frühe Eingriffe könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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