Die Aktie des Gesundheitskonzerns Johnson & Johnson steht nach mehreren neuen Unternehmensmeldungen erneut im Blickfeld. Eine weiter steigende Dividende und Fortschritte in der Medikamentenentwicklung könnten die Perspektiven für Anleger neu definieren. Unsere letzte Analyse der Johnson & Johnson-Aktie erfolgte Ende Januar im Anschluss an die Ergebnisse des vierten Quartals sowie die damals angekündigte Dividendenerhöhung. Seitdem haben sich jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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