Bei den EEG-Ausschreibungen am 1. Februar 2026 war die Gebotsmenge mehr als doppelt so groß wie die ausgeschriebene Leistung. Gebote für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden umfassten nur etwas mehr als die Hälfte der zur Verfügungen stehenden Leistung. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der EEG-Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land und Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden zum Gebotstermin 1. Februar 2026 veröffentlicht. "Die Ausschreibung für Windenergieanlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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