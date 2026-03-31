Seit dem vergangenen Jahr gibt es zusätzliche Zuschüsse, wenn Komponenten aus Europa in den neuen Photovoltaik-Anlagen verbaut werden. Nun hat es auch Fronius auf die Liste der qualifizierten Hersteller geschafft. Seit dem zweiten Fördercall im Juni 2025 gibt es in Österreich einen "Made in Europe"-Bonus. Er beträgt je 10 Prozent, wenn wesentliche Komponenten wie Solarmodule und Wechselrichter oder Batteriespeicher, die bei der Installation der Photovoltaik-Anlagen genutzt werden, in Europa hergestellt werden. Bis zu 30 Prozent Aufschlag auf den Investitionszuschuss sind somit möglich. Der erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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