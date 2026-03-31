Zürich - IBM (NYSE: IBM) und die ETH Zürich gaben eine zehnjährige Zusammenarbeit bekannt, um die nächste Generation von Algorithmen an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz (KI) und Quantencomputing zu entwickeln. Diese Initiative stellt einen weiteren Meilenstein in der langjährigen Partnerschaft der beiden Institutionen dar und stärkt den wissenschaftlichen Austausch, der massgeblich zur Zukunft der Informationstechnologie beigetragen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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