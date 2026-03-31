Zürich - Open Systems, ein Anbieter von co-managed SASE-Lösungen, und der ITK-Distributor ALLNET haben eine umfassende Vertriebspartnerschaft für die DACH-Region geschlossen. Somit erhalten ab sofort ALLNET-Fachhandelspartner Zugang zu den co-managed SASE-Lösungen von Open Systems. Die co-managed SASE-Plattform von Open Systems verbindet cloud-native Netzwerk- und Security-Technologien mit einem integrierten 24×7-Betriebsmodell. Das Unternehmen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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