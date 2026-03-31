St. Gallen - Im ersten Quartal 2026 wurden in der Schweiz 14'666 neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einem Wachstum von +4.9% und stellt einen neuen Rekordwert für ein erstes Quartal dar. Noch nie zuvor wurden in der Schweiz in den ersten drei Monaten so viele Firmen gegründet. Die tagesaktuellen Zahlen der IFJ-Studie «Nationale Analyse Schweizer Firmengründungen Q1 2026» bestätigen damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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