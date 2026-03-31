Die cyan AG hat die vorläufige Eckdaten für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit unseren Erwartungen stehen. Der Umsatz liegt am oberen Rand des Ausblicks bei 9,2 Mio. EUR, während das EBITDA zwischen 0,75 und 0,85 Mio. EUR liegt, was den operativen Turnaround trotz fortlaufender Investitionen bestätigt. Operativ wird das Wachstum weiterhin durch das Telekommunikationsgeschäft angetrieben, während Guard 360 mit den ersten gesicherten Partnern in den Markt eingetreten ist. Für 2026 prognostiziert das Management weiteres Umsatzwachstum (10,2-11,5 Mio. EUR) und ein weiterhin positives EBITDA, während die Investitionen in Produktentwicklung und Vertrieb aufrechterhalten werden. Die Visibilität der Umsatzentwicklung bleibt durch das anhaltende Kundenwachstum und die Rollout-Aktivitäten unterstützt. Wir belassen unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cyan-ag
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