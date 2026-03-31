Der US-Autokonzern General Motors hat die Produktion in seinem E-Auto-Werk namens Factory Zero in Detroit-Hamtrack für vier Wochen gestoppt. Deshalb hat GM rund 1.300 Mitarbeiter in Zwangsurlaub geschickt. Damit reagiert der Konzern einmal mehr auf die schwache Nachfrage nach E-Modellen wie dem Chevrolet Silverado EV und dem GMC Hummer EV. Das Unternehmen hat nun bekanntgegeben, dass die Produktion in der Factory Zero bereits seit dem 16. März ruht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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