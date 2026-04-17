© Foto: Uncredited - U.S. Central CommandEin Panzerrohr auf einem Ford? So darf man sich den möglichen Eintritt des Autoherstellers in die Rüstungsindustrie sicherlich nicht vorstellen. Ford und General Motors sollen in die Rüstungsindustrie einsteigen. So zumindest das Anliegen der US-Regierung. Dabei soll es um Waffen und andere militärische Güter gehen. Zuerst hatte das Wallstreet Journal berichtet. Der Bedarf bestehe nicht nur aufgrund des Iran-Krieges, sondern auch durch die gestiegenen Bedarfe durch den Krieg in der Ukraine. Die Konflikte würden immer mehr an den Lagerbeständen zehren. Zu den angefragten Unternehmen sollen auch GE Aerospace und der Oshkosh gehören. Alle verfügbaren kommerziellen Lösungen und Technologien …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE