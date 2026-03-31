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Fosun International: Gesamtumsatz 2025 erreicht 173,43 Mrd. RMB, Auslandserlöse machen 54,7 % aus, Ziel: "10 Mrd. RMB Gewinn"



31.03.2026 / 12:05 CET/CEST

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HONG KONG, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 30. März gab Fosun International (00656.HK) die Ergebnisse für die 12 Monate bis zum 31. Dezember 2025 bekannt. Im Jahr 2025 blieben die Grundlagen von Fosun stabil, Kernbranchen wie Pharmazie und Gesundheitswesen sowie Versicherungen und Finanzen zeigten eine gute Entwicklungstendenz, und die Doppelantriebe von Innovation und Globalisierung lieferten starke Dynamik. Im Berichtszeitraum erreichte der Konzern einen Gesamtumsatz von 173,43Mrd.RMB. Der bereinigte Industrieertrag belief sich auf 4Mrd.RMB. Die vier Kerntochtergesellschaften erwirtschafteten einen Umsatz von 128,2Mrd.RMB, was 74% des Gesamtumsatzes des Konzerns entspricht. Die Kerntochtergesellschaft Fosun Pharma im Gesundheitsbereich erzielte einen den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinn von 3,371Mrd.RMB, 21,69% mehr als im Vorjahr. Die Kerntochtergesellschaft Fosun Insurance Portugal im Vermögensbereich meldete einen den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbaren Nettogewinn von 201Mio.EUR, ein Plus von 15,8% gegenüber dem Vorjahr. Im Berichtszeitraum beliefen sich die Investitionen des Konzerns in technologische Innovationen auf 7,8Mrd.RMB. Für 7 innovative Arzneimittel wurden 16 Indikationen in China und auf internationalen Märkten zur Vermarktung zugelassen. Zudem genehmigten die Aufsichtsbehörden in China, den USA und Europa nahezu 40 klinische Studien zu innovativen Arzneimitteln, während mehrere Kernprodukte in wichtige klinische Phasen eintraten. Dies legt eine solide Grundlage für das nachfolgende kommerzielle Wachstum. Im Berichtszeitraum erreichte der Umsatz des Konzerns im Ausland 94,86Mrd.RMB und machte 54,7% des Gesamtumsatzes aus, ein Plus von 5,4Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Für innovative Arzneimittel überstiegen die Gesamtzahlungen aus Lizenzvergaben und Co-Entwicklung im Jahr 260Mio.USD, während die potenziellen Meilensteinzahlungen insgesamt über 4Mrd.USD lagen. Club Med erzielte erneut eine Rekordleistung, während die Versicherungsgesellschaften in China und im Ausland ein breites Wachstum zeigten. Fosun hat seine Strategie "Geschäftsbereiche straffen, Fokus auf Kernbereiche" weiter vorangetrieben. Im Berichtszeitraum nahm Fosun nach dem Vorsichtsprinzip außerbilanzielle Wertberichtigungen und Neubewertungen bei bestimmten Immobilienprojekten mit Wertminderungsindikatoren sowie bei Geschäfts- und Firmenwerten und immateriellen Vermögenswerten bestimmter nicht-kernrelevanter Geschäftsbereiche vor. Dies führte zu einem Buchverlust von 23,4Mrd.RMB für das Jahr, wobei wertminderungsbedingte Abschreibungen auf Immobilienprojekte etwa 55% und Abschreibungen auf nicht-kernrelevante Vermögenswerte etwa 45% ausmachten. Diese Rückstellungen wirken sich nicht auf die Gesamtaktivitäten und den Cashflow des Unternehmens aus. In seinem Schreiben an die Aktionäre erklärte Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International: "Einige der Projekte, in die wir vor Jahren investiert haben, werden unter den aktuellen Marktbedingungen tatsächlich anders bewertet als zum Zeitpunkt der Investition erwartet. Dementsprechend hat der Vorstand vorsichtig entschieden, diese Wertminderung der Vermögenswerte abzuschließen, wodurch Fosun seine Ressourcen und Anstrengungen besser auf wachstumsstarke Kernbereiche konzentrieren kann. Da die globale Wirtschaft trotz Schwankungen Chancen bietet und Chinas Innovationsindustrie an Dynamik gewinnt, ermöglicht eine Vertiefung unseres strategischen Fokus jetzt nicht nur die Optimierung der Vermögensstruktur, sondern auch die Nutzung von Branchenchancen und positioniert Fosun als schlankeres, gesünderes und nachhaltigeres Unternehmen." Gleichzeitig hat Fosun eine gesunde Finanzlage aufrechterhalten, mit umfangreichen Barmitteln, einer soliden Nettovermögensbasis und positivem Netto-Cashflow aus der operativen Tätigkeit. Zum Ende des Berichtszeitraums betrug das Verhältnis von Gesamtschulden zu Gesamtkapital 57%; zusätzlich zu Barmitteln, Bankguthaben und Termineinlagen von 61,1Mrd. RMB standen ungenutzte Kreditfazilitäten in Höhe von 144,6Mrd. RMB zur Verfügung. Eine gesunde Verschuldungsquote und ausreichende Mittel stärken nicht nur die Risikoresistenz des Unternehmens, sondern erhöhen auch die Fähigkeit, Chancen zu nutzen. Die internationale Ratingagentur S&P bestätigte den Ausblick für das Kreditrating von Fosun International als "Stabil". "Gerade dieses starke Fundament, zusammen mit der fortgesetzten Unterstützung unserer Partner, gibt uns das Vertrauen und die Entschlossenheit, 'das Dach bei Sonnenschein zu reparieren' - in dieser Phase Lasten abzubauen und ein vorhersehbares, nachhaltiges Wachstum für die Zukunft anzustreben. Wir müssen unsere Kerngeschäfte mit größerer Konzentration und Tiefe stärken. Dies ist der Weg, auf dem Fosun in der nächsten Phase stabiler vorankommen und weiter gehen kann", erklärte Guo Guangchang. Fosun kündigte außerdem seine mittelfristigen finanziellen Zielsetzungen an: Es strebt an, den Jahresgewinn schrittweise auf rund 10Mrd. RMB wiederherzustellen, auf Konzernebene 60Mrd. RMB an liquiden Mitteln zurückzugewinnen, die Gesamtschulden des Konzerns auf unter 60Mrd. RMB zu senken und ein "Investment-Grade"-Rating zu erreichen. Hinsichtlich der weiteren Steigerung der Aktionärsrenditen kündigte Fosun an, dass zusätzlich zu Aktienkäufen durch den Mehrheitsaktionär und das Management sowie den fortgesetzten Rückkauf eigener Aktien des Unternehmens, der Ziel- Dividendenauszahlungsanteil für das Geschäftsjahr 2026 von derzeit 20% auf 35% erhöht werden soll. Das Unternehmen verpflichtet sich, diesen Auszahlungsanteil im Laufe der Zeit weiter zu steigern. Basierend auf den kumulierten ausschüttungsfähigen Gewinnen des Unternehmens werden die Dividenden für das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich mindestens 1,5Mrd. HKD betragen. "Für die Zukunft wird Fosun nicht kurzfristige Gewinne verfolgen, sondern eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum aufbauen", sagte Guo Guangchang. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fosun-international-gesamtumsatz-2025-erreicht-173-43-mrd-rmb-auslandserlose-machen-54-7--aus-ziel-10-mrd-rmb-gewinn-302729816.html



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