Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Erholung vom Vortag angeknüpft. Auch andere europäische Börsen zeigen sich fester. Ob die jüngste Aufwärtsbewegung den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder lediglich eine kurzfristige Gegenreaktion darstellt, bleibt laut Marktteilnehmern aber vorerst offen. Der Ton im Iran-Konflikt habe sich zuletzt etwas moderater gestaltet, was die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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