Die Energiekontor-Aktie legte bereits in den letzten fünf Handelstagen um gut +5% zu und gehört auch am Dienstagmorgen mit einem Kursplus von über +6% zu den Spitzenreitern im SDAX. Was gibt dem Solar- und Windparkentwickler dieser Tage Rückenwind und ist die Aktie einen Kauf wert? Unerwartet gute Zahlen Hinter dem Kursgewinn der Energiekontor-Aktie stecken die Zahlen für das vergangenen Jahr und der Ausblick auf das laufende Jahr. Die Zahlen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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