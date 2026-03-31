Die gigantische Erholungsrallye der Verbio-Aktie scheint derzeit kein Ende zu nehmen. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Kurs des Biospritherstellers sage und schreibe verfünffacht. Kann diese Rallye noch weitergehen oder kommt jetzt der tiefe Fall? Vier Kurstreiber Es sind gleich vier Faktoren im Spiel, die den Kurs der Verbio-Aktie seit Wochen und Monaten in die Höhe treiben: die Anhebung der Gewinnprognose, der bessere Schutz vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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