Microsoft lässt dich mit dem Model Council und Critique verschiedene KI-Modelle simultan nutzen, um reichhaltigere Reports für die Recherche zu erhalten. Dabei kommt es auch zu Prüfungen des Materials. Die AI-Answering-Machine Perplexity verzückte AI-User im Februar mit der Möglichkeit, gleich drei KI-Modelle gleichzeitig für die Suche einzusetzen. Mithilfe des sogenannten Model Council können User die umfassenden Fähigkeiten verschiedener KI-Instanzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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