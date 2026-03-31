NORMA Group SE steckt mitten in einem tiefgreifenden Wandel. Nach einem schwachen Jahr 2025 mit deutlichen Ergebnisrückgängen setzt das Unternehmen auf einen radikalen Neustart. Für Anleger entsteht damit eine klassische Turnaround-Story - mit Chancen, aber auch Risiken. Ergebnis bricht ein - schwieriges Marktumfeld belastet Die Zahlen für 2025 zeigen klar, wie stark der Gegenwind war. Der Umsatz sinkt auf 821,7 Mio. Euro und liegt damit deutlich unter dem Vorjahresniveau. Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Ergebnis: Das bereinigte EBIT fällt massiv auf nur noch 6,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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