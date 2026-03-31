Mit auf 9,56 Cent pro Kilowattstunde lag der durchschnittliche Zuschlagswert leicht unter dem Niveau der Vorrunde. Nur knapp die Hälfte des Kontingents von 283 Megawatt konnte aufgrund der wenigen zulässigen Gebote verteilt werden. Gegensätzlich lief die Ausschreibungsrunde für Windparks an Land. Die Bundesnetzagentur hat in der jüngsten Ausschreibung für Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden und an Lärmschutzwänden mit Stichtag 1. Februar insgesamt 85 Gebote mit insgesamt 155 Megawatt bezuschlagt. Für die ausgeschriebene Menge von 283 Megawatt habe sie 98 Gebote mit 177 Megawatt erhalten, teilte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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