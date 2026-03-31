Paris / London / Zürich - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Dienstag zugelegt. Das Geschäft verlief dabei aber mit angezogener Handbremse. «Die Anleger trauen dem Braten im Nahen Osten nicht wirklich», stellte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, fest. «Noch pendeln ihre Gedanken zwischen der Angst, eine Erleichterungsrally zu verpassen, und den Befürchtungen einer erneuten Eskalation.» Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,62 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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