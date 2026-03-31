Wenn sämtliche derzeit bestehenden Gasheizungen in Deutschland mit Biomethan betrieben werden sollen, müssten 45 Prozent der Ackerflächen Deutschlands mit Silomais bepflanzt werden. Das hat die Vermittlungsplattform Aroundhome berechnet. Angesichts solcher Zahlen erscheint die Umsetzbarkeit der Biomethannutzung im geplanten Gebäudemodernisierungsgesetz fraglich. Wenn sämtliche derzeit bestehenden Gasheizungen in Deutschland mit Biomethan betrieben werden sollen, müssten 45 Prozent der Ackerflächen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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