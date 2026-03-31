Volvo Cars und Geely Auto haben sich darauf verständigt, dass Volvo Cars zum exklusiven Importeur von Lynk & Co-Fahrzeugen in Europa wird. Damit gehen die Partner nochmals einen Schritt weiter, denn schon heute werden Fahrzeuge von Volvo Cars und Lynk & Co an ausgewählten Standorten über dieselben Händler vertrieben. Volvo Cars und Geely Auto haben die angestrebte Vertriebspartnerschaft in einer Absichtserklärung festgehalten. Die endgültige Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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