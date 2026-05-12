Die fortschrittliche Radartechnologie von Aptiv unterstützt das langjährige Bestreben von Volvo Cars, die Straßen für alle sicherer zu machen

Aptiv PLC (NYSE: APTV), ein weltweit führender Anbieter von Industrietechnologie, gab heute bekannt, dass Volvo Cars die Gen-8-Radarplattform von Aptiv für den Einsatz in künftigen Fahrzeugen ab 2028 ausgewählt hat. Es wird erwartet, dass die Plattform eine Reihe von Sicherheits- und Fahrerassistenzfunktionen unterstützen wird, da beide Marken ihre Fahrzeugpaletten auf der Grundlage softwaredefinierter Architekturen weiterentwickeln.

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Aptiv Gen 8 Radars to Deliver Next-Generation Performance for Volvo Cars Beginning in 2028.

Diese Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Engagement für Sicherheit sie verbindet die intelligenten Wahrnehmungstechnologien von Aptiv mit dem beständigen Bestreben von Volvo Cars, zum Schutz der Menschen im und um das Fahrzeug herum beizutragen und eine Zukunft mit weniger Unfällen und Verletzungen im Straßenverkehr zu gestalten.

"Volvo Cars hat sich stets von der Überzeugung leiten lassen, dass Sicherheit auf den Menschen und die realen Fahrbedingungen ausgerichtet sein sollte. Die Gen-8-Radarplattform von Aptiv hilft uns dabei, unseren Fahrerassistenzsystemen noch leistungsfähigere Wahrnehmungsfunktionen für immer komplexere Umgebungen und Fahrszenarien zur Verfügung zu stellen", sagte Alwin Bakkenes, Leiter der Softwareentwicklung bei Volvo Cars.

Die Gen-8-Radarplattform von Aptiv stellt den neuesten Fortschritt des Unternehmens im Bereich skalierbarer, hochauflösender Sensortechnologie dar. Das Gen 8-Radar von Aptiv basiert auf dem firmeneigenen Antennen- und Siliziumdesign von Aptiv und bietet die branchenführende Leistung sowie die hochauflösende Erfassung, die für KI- und maschinell lernbasierte ADAS-Funktionen erforderlich sind.

"Das Engagement von Volvo Cars für den Schutz der Menschen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs hat Maßstäbe für die Sicherheit im Automobilbereich gesetzt", sagte Matthew Cole, Senior Vice President, Sensors Compute. "Das Gen-8-Radar von Aptiv wurde mit genau diesem Ziel entwickelt: die Bereitstellung einer zuverlässigen, hochauflösenden Wahrnehmung, die in einer Vielzahl von Anwendungsfällen und Umgebungsbedingungen überzeugt. Wir sind stolz darauf, Volvo Cars dabei zu unterstützen, seine Sicherheitsziele in künftigen Fahrzeugprogrammen weiter voranzutreiben."

Die Aptiv Gen 8-Radarplattform wurde zur Unterstützung von Sicherheits- und automatisierten Fahrfunktionen der nächsten Generation entwickelt und bietet:

Verbesserte Fähigkeit zur Erkennung komplexer Szenarien dank überlegener Winkelmessung und Unterscheidungsfähigkeit

Verbesserte Robustheit unter schwierigen Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise widrigen Wetterbedingungen und komplexen städtischen Szenarien

Optimierte Leistung für die Multisensor-Fusion, die eine nahtlose Integration mit Kameras und anderen Wahrnehmungstechnologien ermöglicht

Skalierbare Systemarchitektur, die sich für den Einsatz in verschiedenen Fahrzeugbaureihen und auf globalen Märkten eignet

Über Aptiv

Aptiv ist ein weltweit tätiges Industrietechnologieunternehmen, das automatisierte, elektrifizierte und digitalisierte Lösungen für verschiedene Endmärkte anbietet. Besuchen Sie aptiv.com.

Über Volvo Car Group

Volvo Cars wurde im Jahr 1927 gegründet. Heute ist das Unternehmen weltweit eine der bekanntesten und renommiertesten Fahrzeugmarken mit Umsatzerlösen in mehr als 100 Ländern. Volvo Cars wird an der Stockholmer Börse unter dem Börsenkürzel "VOLCAR B" gehandelt.

"Für das Leben. Damit Sie sich individuell, nachhaltig und sicher fortbewegen können." Dieses Ziel spiegelt sich in dem Bestreben von Volvo Cars wider, ein reiner Hersteller von Elektrofahrzeugen zu werden, sowie in seinem Engagement für eine kontinuierliche Verringerung seines CO2-Fußabdrucks, mit dem Ziel, bis 2040 Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen.

Im Jahr 2025 verkaufte Volvo Cars über 710.000 Fahrzeuge, wobei der Anteil elektrifizierter Modelle bei 46 lag. Volvo Cars beschäftigte im Durchschnitt 42.600 Vollzeitmitarbeiter. Der Hauptsitz von Volvo Cars sowie die Bereiche Produktentwicklung, Marketing und Verwaltung befinden sich größtenteils in Göteborg, Schweden. Die Produktionswerke von Volvo Cars befinden sich in Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing und Taizhou (China). Das Unternehmen unterhält zudem Forschungs-, Entwicklungs- und Designzentren in Göteborg und Shanghai (China).

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