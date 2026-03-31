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WKN: 940602 | ISIN: NL0000009538 | Ticker-Symbol: PHI1
Xetra
31.03.26 | 10:44
23,260 Euro
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Branche
Elektrotechnologie
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