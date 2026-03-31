Bayer bekommt für Kerendia in Europa Rückenwind. Eine neue Zulassung, frische Analystenhilfe und der Blick auf wichtige Termine dürften die weitere Entwicklung der Bayer-Aktie prägen. Bei Bayer rückt die Pharmasparte wieder stärker in den Vordergrund. Kerendia hat in der EU eine neue Indikation erhalten, Barclays bleibt optimistisch. Für Anleger zählt jetzt, ob aus guten Meldungen auch ein belastbarer Aufwärtstrend entsteht. Kerendia öffnet Bayer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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