Bern - Ab Mittwoch gehört der digitale Brief zur Grundversorgung der Post. Kundinnen und Kunden können damit elektronische Sendungen verschicken und empfangen. Die Nutzung ist freiwillig. Die Schweizerische Post stellte das Produkt am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern vor. Damit reagiert sie auf die starke Zunahme bei den digitalen Services: 4,5 Millionen Sendungen wurden 2025 digital verschickt, was laut Post einer Zunahme von 60 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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