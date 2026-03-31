Die Aktie von Friedrich Vorwerk befindet sich seit Ende Januar in einer Abwärtsbewegung und hat gegenüber dem damaligen Hoch inzwischen fast -34% eingebüßt. Nun hat der Energieinfrastrukturanbieter frische Zahlen vorgelegt. Geben sie dem Kurs eine neue Richtung? Deutliches Wachstum bei Umsatz und Gewinn Der Pipeline- und Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen hatte bereits Ende Januar Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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