Der im US-Bundesstaat Kalifornien beheimatete Hersteller will in China eine großskalige Produktion aufbauen. Dafür warb er Henning Rath von Enpal als neuen CEO ab. Die Lithium-freie Speichertechnologie wurde ursprünglich für die Nasa entwickelt. Die Enervenue Holdings, Ltd. hat am Dienstag die Aufstockung seiner Series-B-Vorzugsaktienfinanzierung um 300 Millionen US-Dollar bekanntgegeben. An der Finanzierungsrunde habe sich ein weiterer Investor beteiligt, teilte das im kalifornischen Fermont ansässige Unternehmen mit. Den Namen nannte Enervenue nicht, nur dass die Runde unter der Leitung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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