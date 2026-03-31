Bürgerenergieprojekte für die Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Wärmequellen können nun Fördermittel aus dem NRW-Bürgerenergiefonds erhalten. Diese können Bürgerenergie-Genossenschaften für Machbarkeitsstudien, Gutachten oder die Konzeption von Nahwärmenetzen nutzen. Die Landesregierung von NRW öffnet den im Jahr 2024 gestarteten Bürgerenergiefonds jetzt auch für gemeinschaftliche Wärmeprojekte. Bisher hatte sie nur Stromprojekte gefördert. Denn ob Erdwärme, Solarthermie, Abwärme aus einer Biomasseanlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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