Wien (www.fondscheck.de) - Schroders stärkt seine Führungsmannschaft in Europa und setzt dabei verstärkt auf Kundennähe: Mit Patrick Schwyzer übernimmt ein erfahrener Branchenmanager die Rolle des Head of Client Group, Europe, so die Experten von "FONDS professionell". In dieser Funktion werde er die Entwicklung und Umsetzung der europäischen Kundenstrategie von Schroders verantworten - vor dem Hintergrund sich wandelnder Anlagebedürfnisse in der Region. Schwyzer solle dazu beitragen, die kundenzentrierte Ausrichtung des Unternehmens weiter auszubauen und die Position von Schroders in Europa zu stärken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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