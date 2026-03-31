Der britisch-schwedische Pharma-Gigant hat in den zurückliegenden Tagen mit gleich mehreren vielversprechenden Studiendaten in der späteren klinischen Entwicklungsphase aufhorchen lassen. Diese nahmen zahlreiche Analysten zum Anlass, um die Aktie von Astrazeneca einmal mehr genauer unter die Lupe zu nehmen.Jefferies-Experte Michael Leuchten hob in seinem jüngsten Update positive Studiendaten zur Therapie Efzimfotase Alfa zur Behandlung der seltenen Stoffwechselerkrankung Hypophosphatasie hervor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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