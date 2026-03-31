© Foto: Dall-EWährend andere große Krypto-Treasuries auf die Bremse treten, baut Bitmine seine Position weiter aus und das mit dem größten Zukauf des Jahres.Bitmine Immersion Technologies hat in der vergangenen Woche den bislang größten Ethereum-Zukauf des Jahres getätigt und sich damit klar gegen den Branchentrend gestellt. Während zahlreiche institutionelle Investoren ihre Engagements im Zuge der anhaltenden Marktschwäche reduzieren oder pausieren intensiviert das Unternehmen seine Wette auf Ethereum. 71.000 ETH in einer Woche Das von Chairman Thomas Lee geführte Unternehmen erwarb insgesamt 71.179 Ethereum im Gegenwert von rund 143 Millionen US-Dollar. Mit dem jüngsten Zukauf beläuft sich der …Den vollständigen Artikel lesen
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