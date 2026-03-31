EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm

Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



31.03.2026 / 13:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF - 3. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 31. März 2026 // Vom 23. März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 wurden insgesamt 2.305.246 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-

gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC) 23/03/2026 299.923 21,6011 XETA 23/03/2026 207.805 21,5861 CEUX 23/03/2026 43.413 21,5623 TQEX 24/03/2026 218.643 21,4878 XETA 24/03/2026 144.252 21,4892 CEUX 24/03/2026 42.742 21,4654 TQEX 24/03/2026 1.022 21,6196 AQEU 25/03/2026 176.506 21,4979 XETA 25/03/2026 144.238 21,4948 CEUX 25/03/2026 46.047 21,4871 TQEX 25/03/2026 1.663 21,5090 AQEU 26/03/2026 237.881 20,9323 XETA 26/03/2026 206.673 20,9673 CEUX 26/03/2026 42.305 21,0150 TQEX 26/03/2026 3.066 20,8220 AQEU 27/03/2026 273.397 20,3858 XETA 27/03/2026 172.863 20,3684 CEUX 27/03/2026 41.960 20,3452 TQEX 27/03/2026 847 20,3786 AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12.März 2026 bis einschließlich 27. März 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 5.047.720 Stück.

Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand