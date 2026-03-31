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Diginex richtet sich strategisch neu aus mit dem Ziel, globaler Maßstab für institutionelle Integrität zu werden



31.03.2026 / 14:00 CET/CEST

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Diginex richtet sich strategisch neu aus mit dem Ziel, globaler Maßstab für institutionelle Integrität zu werden Management bekräftigt einheitliche Vision nach umfassender strategischer Analyse

Diginex vereint die vier operativen Einheiten in einer gemeinsamen Plattform für ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Anforderungen von Banken, Vermögensverwaltern und Unternehmen weltweit LONDON, 31. März 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), ein Technologieunternehmen, das weltweit ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen für institutionelle und Unternehmenskunden anbietet, gibt bekannt, dass das Management nach einer umfassenden strategischen Analyse unter der Leitung von CEO Lubomila Jordanova einstimmig eine neue, ganzheitliche Unternehmensstrategie verabschiedet hat. Die Analyse, die in den ersten 60 Tagen nach Amtsantritt von Frau Jordanova durchgeführt wurde, umfasste eine detaillierte Untersuchung der vier operativen Einheiten von Diginex - Diginex, Plan A, Matter und The Remedy Project - einschließlich mehr als 60 Interviews mit Mitarbeitenden aus allen Funktionen und Regionen, einer umfassenden Bewertung des Technologieportfolios sowie einer Analyse des Wettbewerbsumfelds. Das Ergebnis ist ein klar definierter strategischer Fahrplan, den das Management als Grundlage für den Geschäftsplan und das Budget des am 1. April 2026 beginnenden Geschäftsjahres verabschiedet hat. Vom fragmentierten Portfolio zur integrierten Plattform Die neue Strategie positioniert Diginex von einer Holdingstruktur mit getrennt geführten ESG- und Nachhaltigkeitsunternehmen hin zu einem integrierten operativen Unternehmen mit einer vereinheitlichten Technologieplattform (die "Gruppe"). Die kombinierten Fähigkeiten der Gruppe - von CO2-Bilanzierung über Nachhaltigkeitsberichterstattung und nachhaltige Finanzierung bis hin zu menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht und Transparenz in Lieferketten - werden unter einem gemeinsamen vertrieblichen, technologischen und operativen Rahmen gebündelt. Das Management hat die neue Vision der Gruppe bestätigt, zum globalen Maßstab für institutionelle Integrität zu werden - wobei verifizierte Daten und digitale Sicherheit als zentrale Treiber der Kapitaleffizienz wirken. Dieser strategische Wandel spiegelt klare Anforderungen des Marktes wider. Unternehmenskunden suchen zunehmend nach integrierten Plattformlösungen, die sich nahtlos in ihre Finanzsysteme einfügen und die bislang fragmentierte Anbieterlandschaft im Compliance- und Nachhaltigkeitsbereich ersetzen. Die Datenbasis der Gruppe, die monatlich Hunderte Millionen nachhaltigkeitsbezogener Datenpunkte verarbeitet, wird strategisch neu ausgerichtet und bildet die Grundlage für eine Compliance- und Datenintegritätsinfrastruktur auf institutionellem Niveau für Banken, Vermögensverwalter und große Unternehmen weltweit. Lubomila Jordanova, CEO von Diginex, kommentierte: "Was wir in den vier Einheiten von Diginex vorgefunden haben, ist außergewöhnlich: überzeugende Produkte, tiefgehende Fachkompetenz und belastbare Kundenbeziehungen - aber keine gemeinsame Positionierung und keinen klar ausgerichteten Marktansatz. Die Chance besteht darin, diese vier Unternehmen in einer Plattform zusammenzuführen, die die Sprache von CFOs, CSOs, Risikoausschüssen und Vorständen spricht. Genau dieses Unternehmen bauen wir jetzt." Transformation schreitet voran Der vom Management verabschiedete Strategieplan umfasst mehrere Initiativen, die bereits umgesetzt werden. Dazu zählen die operative Integration der vier Einheiten unter einer zentralen Struktur, die Abstimmung der Produkt- und Technologieroadmap, eine umfassende Rebranding-Initiative, die Konsolidierung der operativen Aktivitäten sowie ein disziplinierter Ansatz für weitere strategische Akquisitionen. Das Unternehmen beabsichtigt, in den kommenden Wochen weitere Informationen zu diesen Initiativen zu geben. Die strategische Überprüfung hat zudem erhebliches Potenzial für Cross-Selling und operative Effizienzsteigerungen zwischen den vier Einheiten identifiziert. Erste gemeinsame Angebote, die Fähigkeiten mehrerer Einheiten bündeln, stoßen bereits auf deutlich gesteigertes Kundeninteresse. Unternehmen sind bereit, Umfang und Vertragsvolumen auszuweiten, wenn gebündelte Lösungen mehrere Compliance- und Reporting-Anforderungen gleichzeitig abdecken. Miles Pelham, Chairman von Diginex, kommentierte: "Das Management steht geschlossen hinter dieser integrierten Strategie. Lubomila hat unsere operativen Einheiten äußerst gründlich analysiert, und der vorgelegte Plan zeigt einen klaren und glaubwürdigen Weg zu einem integrierten Unternehmen mit institutioneller Größenordnung. Wir freuen uns darauf, unseren Aktionären in den kommenden Wochen weitere Details dieser Transformation vorzustellen." Marktumfeld Die strategische Überprüfung basierte auf intensiven Gesprächen mit Kunden, Partnern und Investor-Relations-Beratern in den USA, den VAE und Europa. Das Management ist der Ansicht, dass sich der Markt für Nachhaltigkeitstechnologie in einer strukturellen Konsolidierungsphase befindet - getrieben durch die steigende Nachfrage nach integrierten Plattformlösungen, den zunehmenden Einsatz von KI in Compliance-Prozessen sowie ein regulatorisches Umfeld, das durch Regelwerke wie CSRD, ISSB, SFDR und den Modern Slavery Act zunehmend komplexer wird. Diese Entwicklungen schaffen nach Einschätzung des Managements ein attraktives Marktumfeld für eine klar positionierte Plattform mit breitem Leistungsangebot, verifizierten Datenbeständen und institutioneller Glaubwürdigkeit, die als vertrauenswürdiger Partner für Finanzinstitute und große Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeitstechnologie agieren kann. Weitere Einblicke des CEO: Ein entsprechendes Interview finden Sie hier (Englisch). Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen. Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Weitere Informationen: https://www.diginex.com/ Plan A.earth GmbH, eine Tochtergesellschaft von Diginex, ist Europas führender Anbieter für CO2-Bilanzierungs- und Dekarbonisierungssoftware für Unternehmen. Die von TÜV Rheinland und als B Corp zertifizierte Plattform nutzt KI, um Tausenden Unternehmen die Automatisierung des Emissionsmanagements und die Schaffung messbarer Geschäftswerte zu ermöglichen. Weitere Informationen: www.plana.earth The Remedy Project Limited, eine Tochtergesellschaft von Diginex mit Sitz in Hongkong, ist ein Sozialunternehmen, das Beratungs- und Kapazitätsaufbaudienstleistungen zu Arbeits- und Menschenrechten in globalen Lieferketten anbietet. Die Organisation arbeitet mit Unternehmen, Regierungen, multilateralen Institutionen und der Zivilgesellschaft zusammen, um menschenrechtliche Sorgfaltspflichten zu stärken, Beschwerdemechanismen zu entwickeln und wirksame Abhilfemaßnahmen für Arbeitnehmer zu unterstützen - insbesondere in Hochrisikosektoren und -regionen in Asien. Das Remedy Project ist bekannt für seinen rechteinhaberzentrierten und geschlechtersensiblen Ansatz, seine regionale Expertise und seinen Beitrag zur Entwicklung globaler Standards und Brancheninitiativen. Weitere Informationen: https://www.remedyproject.co/ Matter DK ApS, eine Tochtergesellschaft von Diginex, liefert umsetzbare ESG-Analysen, die Organisationen dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Durch fortschrittliche Analysen und Berichterstattung ermöglicht Matter fundierte Entscheidungen mit positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen. Weitere Informationen: https://www.thisismatter.com/ Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, die sich auf die Finanzlage, die Geschäftsergebnisse, die Strategie und den Kapitalbedarf auswirken können. Anleger können solche Aussagen an Begriffen wie "annähern", "glauben", "hoffen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "prognostizieren", "beabsichtigen", "planen", "werden", "würden", "sollten", "könnten" oder ähnlichen Formulierungen erkennen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese öffentlich zu aktualisieren oder anzupassen, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen. Anleger sollten insbesondere die im Geschäftsbericht (Form 20-F) für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr unter "Risikofaktoren" beschriebenen Risiken berücksichtigen, abrufbar unter www.sec.gov . Kontakte: Diginex Investor Relations

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