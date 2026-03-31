Der Pharma-Riese Eli Lilly schwimmt allen voran mit seinen Tirzepatid-basierten Appetitzüglern Mounjaro (Diabetes) und Zepbound (Adipositas) auf einer dynamischen Erfolgswelle. Doch darauf ruht sich die Gesellschaft nicht aus. Mit der nächsten milliardenschweren Übernahme wird das Entwicklungsportfolio ausgebaut.Eli Lilly streckt seine Fühler nach Centessa Pharmaceuticals aus. Zunächst legt das Pharma-Unternehmen 6,3 Milliarden Dollar respektive 38,00 Dollar pro Papier von Centessa auf den Tisch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär