Mit großen Schritten näherte sich die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk der Marke von 30 Euro. Dieser Kursbereich hat aus charttechnischer Sicht zentrale Bedeutung für die Aktie. Sollte es darunter gehen, könnten die in der Kommentierung vom 04. März bereits thematisierten 27 Euro als potenzielles Bewegungsziel aktiviert werden.Novo Nordisk setzt Abwärtsbewegung fort Novo Nordisk setzte in den letzten Wochen die Abwärtsbewegung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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