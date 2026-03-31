Aachen - Geotab, ein führender Anbieter vernetzter Transportlösungen, stellt gemeinsam mit Hyundai seine integrierte Telematiklösung für Fahrzeuge in Europa vor. Die Lösung ist bereits ab Werk in entsprechenden Hyundai-Modellen verbaut und überträgt Fahrzeugdaten direkt in die MyGeotab-Plattform - ohne zusätzliche Hardware oder nachträgliche Installation. So profitieren Flotten von spürbaren Kosteneinsparungen, da weder Nachrüstgeräte noch deren Einbau oder Wartung anfallen.
Die Zusammenarbeit ermöglicht es Flotten, ihre Hyundai-Fahrzeuge - ob elektrisch oder mit Verbrennungsmotor - in einer einheitlichen Umgebung zu verwalten. Durch die Verknüpfung der Fahrzeugdaten mit Geotabs Analysefunktionen erhalten Betreiber gemischter Flotten zudem einen umfassenden Überblick über ihren Betrieb und eine fundiertere Entscheidungsgrundlage.
Die wichtigsten Vorteile für Flottenmanager:
Mit der neuen Integration wechseln Flottenmanager von der reinen Zustandsüberwachung hin zu einer aktiven, datenbasierten Optimierung, die sich auf hochpräzise Informationen aus den werkseitig verbauten Sensoren von Hyundai stützt.
"Mit der Integration von Hyundai können europäische Fuhrparks nun noch mehr Fahrzeugmarken zentral über eine Plattform verwalten", so Christoph Ludewig, Vice President OEM EMEA bei Geotab. "Unsere Kunden erhalten direkten Zugriff auf hochwertige Fahrzeugdaten - von sicherheitsrelevanten Informationen bis hin zu detaillierten Batteriekennzahlen. Der Wegfall zusätzlicher Hardware sorgt für effizientere und sicherere Betriebsabläufe und vereinfacht den Schritt in Richtung vollständig elektrifizierter Flotten."
Marcus Welz, CEO von Hyundai Connected Mobility, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit Geotab ermöglicht Hyundai-Fuhrparks eine nahtlose, hardwarefreie Telematiknutzung. Werkseitige Konnektivität wird so unmittelbar nutzbar - von GPS-Daten im Zehn-Sekunden-Takt über vorausschauende Wartung bis hin zu detaillierten E-Fahrzeug-Informationen. Die Lösung ist remote aktivierbar und skalierbar."
Die integrierte Geotab-Lösung für Hyundai ist in mehr als 40 europäischen Märkten verfügbar, darunter Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, die Niederlande, Polen, Norwegen, Schweden und Irland.*
Nähere Informationen finden Sie hier.
*Vollständige Liste der unterstützten Märkte: Deutschland, Vereinigtes Königreich, Italien, Frankreich, Spanien, Ceuta, Polen, Tschechien, Norwegen, Slowakei, Niederlande, Österreich, Belgien, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Schweiz, Liechtenstein, Finnland, Estland, Litauen, Lettland, Irland, Griechenland, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Ungarn, Portugal, Zypern, Island, Malta, Kroatien, Kanarische Inseln, Serbien, Montenegro, Kosovo, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien, Georgien, Moldawien, Ukraine.
Emittent/Herausgeber: Geotab
Schlagwort(e): Industrie
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