Seltene Erden: Mehr Unabhängigkeit von China

Anzeige / Werbung

American Rare Earths hat bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette bekannt gegeben. Das Management habe mitgeteilt, dass eine neue Studie beauftragt worden sei, um die Umwandlung von seltenen Erden-Oxiden in Metalle zu prüfen. Dieser Schritt gelte als zentral für die weitere Verarbeitung für beispielsweise Verteidigungs- und Hochtechnologie-Anwendungen.

American Rare Earths hat bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette bekannt gegeben. Das Management habe mitgeteilt, dass eine neue Studie beauftragt worden sei, um die Umwandlung von seltenen Erden-Oxiden in Metalle zu prüfen. Dieser Schritt gelte als zentral für die weitere Verarbeitung für beispielsweise Verteidigungs- und Hochtechnologie-Anwendungen.

Vom Rohstoff zum Hightech-Material

Seltene Erden würden zunächst aus Gestein gewonnen und zu Oxiden verarbeitet, die eine Zwischenstufe darstellen. Erst durch die Weiterverarbeitung zu Metallen könnten sie in Permanentmagneten eingesetzt werden, die beispielsweise in Elektromotoren oder Windkraftanlagen Verwendung finden. Das Unternehmen habe berichtet, dass es Tetra Tech mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt habe. Ziel der Studie sei es, Technologien zu identifizieren und zu bewerten, mit denen schwere seltene Erden von Oxiden in Metalle überführt werden könnten. Dabei sollen laut Management unter anderem die Schmelzsalz-Elektrolyse, bei der Metalle mithilfe von elektrischem Strom aus geschmolzenen Verbindungen gewonnen werden, sowie die Kalzium-Reduktion als chemisches Verfahren zur Metallherstellung untersucht werden. Beide Methoden würden in der industriellen Metallverarbeitung eingesetzt.

Bedeutung schwerer seltener Erden

Im Fokus der Studie stehen schwere seltene Erden wie Dysprosium, Terbium, Samarium und Gadolinium. Diese Elemente seien laut Unternehmen essenziell für Permanentmagnete, die auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Das Management habe erklärt, dass diese Rohstoffe insbesondere für Anwendungen in Verteidigung und moderner Technologie benötigt würden. Gleichzeitig seien sie nur begrenzt verfügbar, was ihre strategische Bedeutung erhöhe.

Strategische Rolle der USA

Das Unternehmen habe darauf hingewiesen, dass China derzeit große Teile der Verarbeitungskette für seltene Erden dominiere, insbesondere im Bereich der Metallproduktion. Vor diesem Hintergrund verfolge die US-Industrie das Ziel, eigene Kapazitäten aufzubauen. American Rare Earths habe angegeben, Teil dieser Entwicklung sein zu wollen und eine durchgehende Verarbeitung innerhalb der USA anzustreben. CEO Mark Wall habe laut Management betont, dass das Projekt Halleck Creek eine langfristige Versorgung mit seltenen Erden ermöglichen könne und zur Stärkung der Versorgungssicherheit beitragen solle.