Gamprin-Bendern - Die BENDURA BANK blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Die verwalteten Kundenvermögen stiegen auf CHF 4'047,3 Mio. (2024: CHF 3'457,2 Mio.), getragen von Netto-Neugeldzuflüssen von CHF 550,2 Mio. Der Bruttoertrag belief sich auf CHF 55,0 Mio. (2024: CHF 56,0 Mio.). Der Jahresgewinn erhöhte sich leicht auf CHF 12,8 Mio. (2024: CHF 12,6 Mio.). Solide Kapitalbasis Die BENDURA BANK verfügt weiterhin über eine äusserst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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