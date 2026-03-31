Zürich - Die smino AG und die Provis AG suchen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus der Bau- und Immobilienbranche, die den Mut haben, auf der Bühne offen über ihre grössten beruflichen Rückschläge zu sprechen. Am 12. November 2026 findet in Zürich die vierte Ausgabe der smino Fuckup Night statt und der Call for Speaker läuft. Die smino Fuckup Night hat sich in der Bau- und Immobilienbranche als festes Format etabliert. Drei Ausgaben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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