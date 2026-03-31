Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH



31.03.2026 / 14:44 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 31.03.2026 Target price: 12,00 Euro Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 15,00 auf EUR 12,00.



Zusammenfassung:

PNE meldete für 2025 ein EBITDA von €55,3 Mio. Damit liegt es zwar 17% über unserer Prognose, ist aber dennoch 20% niedriger als der Vorjahreswert von €69,0 Mio., hauptsächlich aufgrund von Wertberichtigungen der Projektpipeline, die im Januar die Gewinnwarnung für 2025 auslösten. Für 2026E rechnet PNE mit einem normalisierten EBITDA von €110 Mio. bis €140 Mio. und erwartet Einmaleffekte von ca. €20 Mio., was zu einem EBITDA von €90 Mio. bis €120 Mio. führen sollte. Da PNE für 2026E keine Erweiterung der IPP-Kapazitäten plant, können alle in Betrieb genommenen Projekte verkauft werden, was zu einem deutlich höheren EBITDA im Bereich Projektentwicklung und einem etwas niedrigeren EBITDA im Segment Stromerzeugung als bisher prognostiziert führen sollte. Das Management erwartet ein zunehmend schwieriges Marktumfeld und plant, die Kosten innerhalb von drei Jahren um €20 Mio. bis €30 Mio. zu senken. Wir haben unsere Prognose für 2026E angehoben und unsere Prognosen für die Zeit nach 2026E angepasst, um den Marktentwicklungen und den Anpassungsmaßnahmen von PNE Rechnung zu tragen. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von €12 (vorher: €15). Wir sind überzeugt, dass PNE für die bevorstehende Marktkonsolidierung gut gerüstet ist. Das Eigenbetriebsportfolio (IPP) mit einer Leistung von fast 500 MW wirkt stabilisierend und generiert stetige Cashflows. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 51%).



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



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