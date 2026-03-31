© Foto: DALL-ENvidia wächst stark, doch die Aktie fällt und wird nur noch wie der Gesamtmarkt bewertet. Gleichzeitig trägt der Konzern massiv zum Gewinnwachstum bei - und bleibt trotzdem liegen.Eine historische Schwelle ist gefallen. Das Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nvidia liegt laut einer Goldman-Sachs-Notiz vom Montag zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren auf dem Niveau des breiten S&P 500 - der Chipkonzern, der den KI-Boom dominiert hat, wird nun zum gleichen Preis gehandelt wie der Gesamtmarkt oder sogar mit einem leichten Abschlag. Goldman-Analysten wiesen dabei auf eine auffällige Diskrepanz hin: Allein Nvidia dürfte 2026 etwa 21 Prozent zum gesamten Gewinnwachstum des S&P 500 beitragen - …Den vollständigen Artikel lesen
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