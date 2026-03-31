Nvidia hat am heutigen Dienstag den nächsten Mega-Deal eingetütet und eine strategische Allianz mit dem Halbleiterspezialisten Marvell Technology verkündet. Der KI-Gigant aus Santa Clara untermauert damit seine marktbeherrschende Stellung und sichert sich durch ein massives Investment den direkten Zugriff auf entscheidende Netzwerk-Technologien der nächsten Generation.Die Nachricht schlug am Markt ein wie eine Bombe: Die Aktie der AKTIONÄR-Altempfehlung Marvell Technology schießt im vorbörslichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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