Beim britischen Konsumgüterriesen Unilever bahnt sich ein historischer Strategiewechsel an: Die Abspaltung der Lebensmittelsparte und ein möglicher Mega-Deal mit McCormick könnten einen neuen Branchenriesen formen - und gleichzeitig die Investmentstory neu entfachen. Fokus statt Flickenteppich Über Jahre hinweg war Unilever das Paradebeispiel eines breit aufgestellten Konsumkonzerns - stabil, aber schwerfällig. Lebensmittel, Körperpflege, Haushaltsprodukte: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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