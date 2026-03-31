Der Dow Jones dürfte am Dienstag einen neuen Erholungsversuch oberhalb der wichtigen Marke von 45.000 Punkten unternehmen. Am Vortag war ein solcher Versuch gescheitert. Der Broker IG berechnete den Dow vor der Startglocke gut ein Prozent höher bei 45.700 Zählern. Der Nasdaq 100 wird ebenfalls gut ein Prozent fester erwartet. Die Optimisten am Markt klammern sich weiter an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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