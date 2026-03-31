Das Übernahme-Karussell im Biotechnologie-Sektor nimmt in dieser Woche erneut Schwung auf. Nachdem Eli Lilly nach Centessa Pharmaceuticals greift (DER AKTIONÄR berichtete), will sich auch Biogen mit einem milliardenschweren Deal produktseitig verstärken. Die Anleger sind vom Zukauf nicht überzeugt: Die Biogen-Aktie verliert deutlich.Der Biotech-Gigant will sich Apellis unter den Nagel reißen. Biogen nimmt hierfür 5,6 Milliarden Dollar in die Hand. Apellis-Aktionären werden 41 Dollar je Aktie geboten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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