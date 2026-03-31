Teheran - Im Krieg gegen den Iran haben die USA mit bunkerbrechenden Bomben Militäreinrichtungen angegriffen. Laut Medienberichten waren grosse Munitionsdepots im Raum Isfahan das Ziel. Der Iran bestätigte die Attacken. «Derzeit liegen noch keine Informationen über das Ausmass der Schäden oder die Zahl der Toten und Verletzten dieser Angriffe vor», zitierte die iranische Nachrichtenagentur Isna den Vizegouverneur der Provinz, Akbar Salehi. In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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