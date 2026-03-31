Die E.On-Aktie zieht am Dienstag aktuell um 1,5% an und steht bei 19,20 €. Der Essener Energieversorger befindet sich in einer sehr guten Verfassung. Auf Jahressicht konnte sich die Aktie um +32% verbessern. Wo liegt der faire Wert? Solide Ertragsverbesserung erzielt Das Essener Unternehmen ist der größte Energieversorger in Deutschland und galt lange als behäbig. Seit dem Tauschgeschäft mit RWE 2018 änderte sich das. Der Fokus liegt jetzt ausschließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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