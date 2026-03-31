First Mining Gold: Randvolle Kasse und Meilensteine bei Goldprojekten Springpole und Duparquet

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First Mining Gold startet 2026 mit starker Cash-Position und klarer Wachstumsstrategie

First Mining Gold (WKN A2JBPS / TSX FF) geht mit einer gestärkten Finanzposition und mehreren wichtigen operativen Fortschritten in das weitere Jahr 2026. Das Unternehmen hat für das zum 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr seine Zahlen vorgelegt und dabei nicht nur einen Rekord-Kassenbestand ausgewiesen, sondern auch eine Reihe von Entwicklungen hervorgehoben, die die Projektpipeline in Kanada prägen. Im Mittelpunkt stehen dabei das Goldprojekt Springpole in Ontario und das Duparquet-Goldprojekt in Québec.

Zum Jahresende 2025 verfügte First Mining demzufolge über Barmittel und kurzfristige Investments von 45,3 Millionen Dollar. Hinzu kommt eine Beteiligung an PC Gold Inc., der Gesellschaft hinter dem Pickle Crow Goldprojekt, die mit 21,5 Millionen Dollar beziffert wurde. Diese finanzielle Ausgangslage verbindet das Unternehmen mit der Erwartung, im laufenden Jahr zentrale Schritte zur weiteren Entwicklung seiner Projekte umsetzen zu können.

Die Unternehmensführung beschreibt 2026 als ein Jahr, in dem bei den Projekten vor allem Risikoreduzierung im Vordergrund steht. Für First Mining Gold bedeutet das konkret: Beim Springpole-Goldprojekt werden wichtige regulatorische Entscheidungen erwartet, während beim Duparquet-Projekt auf die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 aufgebaut und eine umfassende Umwelt-Basisstudie gestartet werden soll.

First Mining Gold stärkt die Kasse durch Verkäufe und Beteiligungen

Ein wesentlicher Bestandteil der aktuellen Ausgangslage ist die gestärkte Liquidität. First Mining Gold verweist dabei nicht nur auf den Kassenbestand zum Jahresende, sondern auch auf die Verwertung nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang der Verkauf des Cameron Goldprojekts an Seva Mining, dessen Abschluss am 10. März 2026 gemeldet wurde.

Im Zuge dieser Transaktion erhielt First Mining Gold 5 Millionen Dollar in bar sowie 80 Millionen Stammaktien von Seva. Diese Beteiligung entspricht laut den vorliegenden Angaben rund 48 Prozent der ausstehenden Aktien von Seva. Darüber hinaus stellt First Mining zwei Vertreter im Board of Directors von Seva. Zusätzlich soll das Unternehmen künftig noch mindestens 2 Millionen Dollar aus einer späteren Barzahlung im Zusammenhang mit der Verarbeitung eines Haldenbestands erhalten.

Auch beim Pickle Crow Goldprojekt gab es zum Jahresauftakt eine wichtige Entwicklung. Am 3. Februar 2026 wurde bekanntgegeben, dass der Joint-Venture-Partner FireFly seinen 70-prozentigen Anteil an PC Gold Inc. an Bellavista Resources veräußern will. Der Abschluss dieser Transaktion wird im zweiten Quartal 2026 erwartet. Für First Mining Gold ist Pickle Crow damit weiterhin ein relevanter Beteiligungswert innerhalb des Portfolios.

Einen weiteren Baustein der finanziellen Flexibilität schuf das Unternehmen mit einem am 24. Februar 2026 eingereichten finalen Base Shelf Prospectus in Kanada sowie einer korrespondierenden Registrierung auf Form F-10 bei der US-Börsenaufsicht SEC. Für First Mining Gold erweitert das den Rahmen für mögliche künftige Finanzierungsmaßnahmen noch einmal, ohne dass damit bereits konkrete Kapitalmaßnahmen verbunden wären.

Duparquet-Goldprojekt liefert neue Bohrdaten für First Mining Gold

Operativ richtet sich der Blick bei First Mining derzeit stark auf das Goldprojekt-Duparquet. Bereits am 10. November 2025 hatte das Unternehmen zusätzliche Ergebnisse aus dem Bohrprogramm 2025 veröffentlicht. Dieses wurde im Oktober abgeschlossen und umfasste insgesamt 16.577 Meter an Bohrungen. Ein Schwerpunkt lag auf dem Zielgebiet Miroir, einer hoch priorisierten Entdeckungszone, die erstmals im Bohrprogramm 2024 angeschnitten worden war.

Die später veröffentlichten weiteren Resultate vom 9. März 2026 lieferten zusätzliche Hinweise auf die Goldmineralisierung in diesem Bereich. Am Ziel Miroir ergab Bohrloch DUP25-081 1,56 g/t Gold über 33,15 Meter, darunter 3,18 g/t Gold über 7,60 Meter. DUP25-085 lieferte 3,74 g/t Gold über 15,5 Meter sowie 7,18 g/t Gold über 8,0 Meter, einschließlich 30,58 g/t Gold über 1,65 Meter. DUP25-090 ergab 4,08 g/t Gold über 12,0 Meter, darunter 11,20 g/t Gold über 1,0 Meter.

Für First Mining Gold fügen sich diese Resultate in ein Bild ein, das das Ziel Miroir weiter konturiert. Bereits im November war darauf verwiesen worden, dass die Arbeiten den Zielbereich über eine Streichlänge von 100 Metern und eine Tiefe von 100 Metern erweitert hätten und die Zone weiterhin offen sei. Im laufenden Jahr soll darauf nun mit weiterer Projektarbeit und einer umfassenden Umwelt-Basisstudie aufgebaut werden.

Springpole-Goldprojekt bleibt für First Mining Gold der zentrale Entwicklungsschwerpunkt

Neben Duparquet bleibt das Springpole Goldprojekt in Nordwest-Ontario das wohl wichtigste Entwicklungsprojekt von First Mining Gold. Dort laufen die Genehmigungsaktivitäten weiter, nachdem die finale Environmental Impact Statement beziehungsweise Environmental Assessment bereits im November 2024 eingereicht worden war. Für 2026 erwartet das Unternehmen nun wichtige regulatorische Entscheidungen, die einen Pfad in Richtung Projektentwicklung eröffnen könnten.

Bereits am 18. November 2025 hatte First Mining Gold positive Ergebnisse aus einer aktualisierten Pre-Feasibility Study für das Springpole Goldprojekt gemeldet. Der zugehörige technische Bericht nach NI 43-101 wurde am 23. Dezember 2025 auf SEDAR+ eingereicht und trägt ein Wirksamkeitsdatum vom 1. Dezember 2025. Für das Projekt ist dies ein weiterer formaler Schritt in Richtung einer fortgeschritteneren Entwicklungsphase.

Zusätzlichen Kontext erhielt Springpole durch eine am 7. Januar 2026 veröffentlichte aktualisierte sozioökonomische Analyse von WSP Canada. Darin wird ausgeführt, dass das Projekt in jedem Jahr der Bauphase 3.340 Arbeitsplätze und in jedem Jahr der Betriebsphase 5.910 Arbeitsplätze schaffen könne. Darüber hinaus wird ein Steueraufkommen von mehr als 7 Milliarden Dollar für staatliche Ebenen sowie ein Beitrag von 15 Milliarden Dollar zum Bruttoinlandsprodukt erwartet. Für First Mining Gold dient diese Analyse dazu, die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts für die Region, Ontario und Kanada zu unterstreichen.

Unter dem Strich startet First Mining Gold mit einer Kombination aus hoher Liquidität, Beteiligungswerten, fortgeschrittenen Projektstudien und neuen Bohrdaten in das weitere Jahr 2026. Während Springpole auf regulatorische Fortschritte zusteuert, soll Duparquet operativ weiterentwickelt werden. Ergänzt wird dieses Bild durch Transaktionen wie den Verkauf des Cameron Goldprojekts und die Entwicklungen bei Pickle Crow.

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