Startschuss 2026: First Mining Gold nimmt hochgradige Bohrziele ins Visier

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First Mining Gold schickt zwei Bohrgeräte aufs Duparquet-Projekt. Das 12.000-Meter-Programm soll vor allem die Miroir-Zone erweitern und wichtige Daten für kommende Studien liefern.

First Mining Gold (TSX: FF, Frankfurt: FMG) schaltet auf seinem Goldprojekt Duparquet in Québec in den nächsten Gang. Nachdem gerade erst die letzten, erneut überzeugenden Ergebnisse der Bohrungen 2025 präsentiert wurden, rollen bereits zwei Diamantbohrgeräte an, um ein rund 12.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zu absolvieren, das noch im zweiten Quartal beginnen soll. Das Ziel ist klar formuliert: Die systematische Erweiterung der ohnehin schon erheblichen Ressourcenbasis sowie das gezielte "Derisking" (Risikominimierung) des Projekts für kommende Wirtschaftlichkeitsstudien.

Der Fokus: Wachstumsfantasie in der Zone Miroir

Das Herzstück der diesjährigen Explorationskampagne bildet das Zielgebiet Miroir. Nach herausragenden Bohrergebnissen im Jahr 2025 hat sich dieser Bereich zur absoluten Priorität für das Unternehmen entwickelt. First Mining plant, die dort entdeckte Mineralisierung durch systematische Folgebohrungen weiter zu definieren und zu vergrößern.

Dass Miroir das Potenzial hat, die Wirtschaftlichkeit von Duparquet weiter aufzuwerten, untermauern die Highlights der letzten Saison:

Bohrloch DUP25-085: 3,74 g/t Gold über 15,5 Meter und 7,18 g/t Gold über 8,0 Meter (darunter ein hochgradiger Kern mit 30,58 g/t Gold über 1,65 Meter).

über 15,5 Meter und 7,18 g/t Gold über 8,0 Meter (darunter ein hochgradiger Kern mit 30,58 g/t Gold über 1,65 Meter). Bohrloch DUP25-090: 4,08 g/t Gold über 12,0 Meter (einschließlich 11,20 g/t Gold über 1,0 Meter).

Neben der reinen Jagd nach neuen Unzen nutzt First Mining das 2026er Programm, um essenzielle Daten für die technische Reifung des Projekts zu sammeln. Geotechnische, metallurgische und hydrogeologische Arbeiten sollen die Datengrundlage für zukünftige Machbarkeitsstudien festigen.

Strategische Partnerschaft für operative Sicherheit

Auch auf operativer Ebene setzt First Mining ein wichtiges Signal: Die Bohrarbeiten werden in Partnerschaft mit Forage Anicinape durchgeführt. Das indigen geführte Bohrunternehmen ist ein Zusammenschluss von Forages Rouillier und der Coopérative de solidarité de Pikogan. CEO Dan Wilton betont, dass dieser Schritt weit mehr als eine logistische Entscheidung ist. Die Einbindung lokaler und indigener Akteure sichert langfristige Unterstützung in der Region, schafft gemeinsame Wertschöpfung und ist ein entscheidender Baustein für eine reibungslose künftige Projektentwicklung.

Ein Schwergewicht im Abitibi-Grünsteingürtel

Für Investoren bleibt Duparquet eines der spannendsten unerschlossenen Goldprojekte im sicheren kanadischen Rechtsraum. Gelegen im Abitibi-Grünsteingürtel - rund 50 Kilometer nordwestlich der Minenmetropole Rouyn-Noranda - profitiert das Projekt von exzellenter Infrastruktur, darunter Straßen, Eisenbahn und direkter Zugang zu sauberem Wasserkraftstrom.

Die Basisdaten sprechen für sich: Entlang einer 19 Kilometer langen Streichlänge der Destor-Porcupine-Verwerfung verfügt Duparquet bereits über gemessene und angezeigte Ressourcen (Measured & Indicated) von 3,44 Millionen Unzen Gold (bei 1,55 g/t) sowie weitere 2,64 Millionen Unzen (Inferred) bei 1,62 g/t. Bereits 2023 untermauerte eine erste wirtschaftliche Vorabbewertung (PEA) das Potenzial des Areals, das auch ehemalige produzierende Minen wie Beattie und Donchester umfasst.

Mit dem Start der 2026er Bohrungen dürfte der Newsflow von Duparquet in den kommenden Monaten nun deutlich an Fahrt aufnehmen.

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