Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH



31.03.2026 / 16:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE Unternehmen: Valneva SE ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: Erste Ergebnisse der Lyme-Phase-3-Studie Empfehlung: Kaufen seit: 31.03.2026 Kursziel: €4,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 6,60 auf EUR 4,80.



Zusammenfassung:

Valneva und ihr Partner Pfizer haben die wichtigsten Ergebnisse der Phase-3-Studie zum Impfstoffkandidaten LB6V gegen die Lyme-Borreliose bekannt gegeben. LB6V zeigte bei Personen ab fünf Jahren eine Wirksamkeit von über 70% bei der Vorbeugung der Lyme-Borreliose und wurde zudem gut vertragen, wobei keine Sicherheitsbedenken festgestellt wurden. Allerdings wurde das vorab festgelegte statistische Kriterium (untere Grenze des 95%-Konfidenzintervalls >20) in der ersten vorab festgelegten Analyse verfehlt, die ein 95%-Konfidenzintervall von 15,8 bis 93,5 ergab, sodass der primäre Endpunkt der Studie nicht erreicht wurde. Das breite Intervall deutet auf eine höhere Unsicherheit hinsichtlich des Wirksamkeitswerts hin als ein Intervall innerhalb des vorab festgelegten Kriteriums. Das breite Intervall entstand, weil während der Studie weniger Fälle von Lyme-Borreliose auftraten als erwartet. Angesichts der Tatsache, dass (1) selbst die Untergrenze eine 15,8-prozentige Überlegenheit gegenüber Placebo anzeigt, (2) die zweite vorab festgelegte Analyse das statistische Kriterium erfüllte, (3) es keinen von der FDA zugelassenen Impfstoff gegen Lyme-Borreliose gibt, und (4) LB6V gut vertragen wurde und keine Sicherheitsbedenken auftraten, halten wir es dennoch für wahrscheinlich, dass die FDA den Impfstoff zulassen wird. Pfizer hat signalisiert, dass das Unternehmen vom Potenzial von LB6V überzeugt ist und die Einreichung von Anträgen bei den Zulassungsbehörden plant. Unser bisheriges Kursziel von €6,60 basierte auf einer Wahrscheinlichkeitsschätzung von 90% für die Zulassung von LB6V. Nach den Topline-Daten der Phase 3 senken wir diese Schätzung auf 67% und reduzieren unser Kursziel auf €4,80. Da das Aufwärtspotenzial gegenüber unserem Kursziel immer noch deutlich über 25% liegt, behalten wir unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 6.60 to EUR 4.80.



Abstract:

Valneva and its partner Pfizer have announced topline data from the phase 3 trial of the Lyme disease vaccine candidate, LB6V. LB6V demonstrated more than 70% efficacy in preventing Lyme disease in individuals aged five years and above and was also well tolerated with no safety concerns identified. However, the pre-determined statistical criterion (95% confidence interval lower bound >20) was missed in the first pre-specified analysis, which showed a 95% confidence interval of 15.8 to 93.5, and so the primary endpoint of the trial was not met. The wide interval indicates a higher degree of uncertainty as to the efficacy score than an interval within the predetermined criterion. The wide interval arose because fewer Lyme disease cases than expected accrued during the trial. Nevertheless, given that (1) even the lower bound indicates 15.8% superiority to placebo, (2) the second pre-specified analysis met the statistical criterion, (3) the lack of an FDA-approved Lyme disease vaccine, and (4) LB6V was well tolerated with no safety concerns, we think the FDA is still substantially more likely than not to approve the vaccine. Pfizer has indicated that it is confident in LB6V's potential and is planning submissions to the regulatory authorities. Our previous price target of €6.60 was based on a probability estimate of 90% for LB6V approval. Following the phase 3 topline data, we lower this estimate to 67% and reduce our price target to €4.80. As the upside to our price target is still well over 25%, we maintain our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: VLA_FP-2026-03-31_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News