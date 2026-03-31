Die Montage erfolgt ohne Eingriff in die Modulstruktur. Die Lösung eignet sich sowohl für bestehende als auch neue Photovoltaik-Anlagen. Die Firma Sassmann aus Ketsch in Baden-Württemberg bietet mit dem "Solarpanelgitter" eine spezielle Lösung zur Abwehr von Tauben an Photovoltaik-Anlagen an. Die Lösung sei dabei entwickelt worden, um das Einnisten von Tauben dauerhaft zu verhindern. "Jeder, der eine Photovoltaik-Anlage betreibt oder die Anschaffung plant, sollte das Thema Tauben nicht unterschätzen und frühzeitig Vorsorge treffen", erklärt Firmengründer Patric Sassmann. "Eine nachträgliche Reinigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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